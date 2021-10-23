«Газпром» прекратит поставки газа в Молдовию, если страна не погасит долг

«Газпром» заявил, что намерен прекратить поставки газа в Молдову из-за долгов. Сейчас долг за поставленный газ составил 433 миллиона долларов, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Он отметил, что в кризисе Молдовы виноваты власти республики.

«В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», — приводит его слова «РИА Новости»

Вчера парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. Согласно постановлению, за этот срок Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива.

Фото: realnoevremya.ru

С предложением ввести режим ЧП в стране выступила премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, дефицит голубого топлива уже достиг критического уровня.

Ольга Шагиева