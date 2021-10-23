В Казани спасатели вытащили из оврага повредившую ногу женщину

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В поселке Мирный в Казани спасатели на носилках вытащили упавшую в овраг и получившую травму ноги женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

О произошедшем спасателям сообщила 51-летняя подруга пострадавшей. Она рассказала, что женщина упала в лесу в овраг, сама выбраться не может, болит нога. Прибывшие спасатели вытащили ее из оврага на носилках и отнесли в машину скорой помощи.

Ольга Шагиева