Новости общества

17:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани спасатели вытащили из оврага повредившую ногу женщину

15:50, 23.10.2021
В Казани спасатели вытащили из оврага повредившую ногу женщину
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В поселке Мирный в Казани спасатели на носилках вытащили упавшую в овраг и получившую травму ноги женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

О произошедшем спасателям сообщила 51-летняя подруга пострадавшей. Она рассказала, что женщина упала в лесу в овраг, сама выбраться не может, болит нога. Прибывшие спасатели вытащили ее из оврага на носилках и отнесли в машину скорой помощи.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также