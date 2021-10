Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру перенесли

Французская корпорация Arianespace отчиталась в субботу об успешной проверке всех систем ракеты-носителя Ariane 5 и анонсировала ее запуск с космодрома Куру в Гвиане на 24 октября.

— Проверки оборудования завершены, аномалия была выявлена и исправлена <...>, — говорится в Twitter компании.

The investigations on the ground equipment being completed and the anomaly having been identified and corrected, the new launch window for Ariane Flight VA255 is October 23! pic.twitter.com/5VnngrqsMv