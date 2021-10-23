Каждый второй россиянин предпочел бы работать с 30 октября по 7 ноября

Даже несмотря на гарантированные выплаты каждый второй житель России предпочел бы выйти на работу с 30 октября по 7 ноября. В «нерабочие дни» хотят работать 49% россиян. Такие результаты выяснились по итогам исследования портала SuperJob.

Желание работать люди объясняют просто:

«Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки. Так зачем же себе аврал и цейтнот устраивать?»

«Более половины моего дохода составляют премиальные»/«У меня «серая» зарплата, увы».

«Моя работа не предполагает простоев».

Отдыхать предпочтут 37% россиян: одни воспримут это как долгожданный отпуск, клиенты других будут отдыхать, и работы не будет.

Интересно, что среди жителей России с зарплатой от 80 000 рублей работать в нерабочие дни хотят больше, чем среди людей с доходом пониже (55% против 45%), а мужчины рвутся на работу сильнее женщин (55% против 43%).



Напомним, Марина Патяшина, глава регионального Управления Роспотребнадзора, пообещала, что на следующей неделе станет известен конкретный список предприятий, которым позволено будет работать на период с 30 октября по 7 ноября.

Людмила Губаева