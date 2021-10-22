СМИ: экс-генсека МИД Австрии подозревают в утечке формулы «Новичка»

Бывшего генерального секретаря МИД Австрии и посла республики в Индонезии Йоханнеса Петерлика отстранили от дипломатической службы по подозрению в злоупотреблении полномочиями и причастности к утечке секретной документации из одного из австрийских министерств — формулы вещества «Новичок». Об этом пишет газета Kurier.

Секретный документ с формулой вещества мог попасть в руки бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека, который находится в международном розыске. Прокуратура Вены ведет закрытое следствие и не разглашает его детали.