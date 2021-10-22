Власти Крыма ужесточили ограничения для туристов

Власти Крыма ужесточили антикоронавирусные меры для туристов. Теперь заселиться в отели можно лишь с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом одновременно. Указ опубликован на сайте правительства.

Напомним, на фоне объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вырос спрос на отдых в крымских гостиницах и отелях. 20 октября власти республики объявили о введении новых COVID-ограничений.



Фото: pxhere.com

Предоставлять QR-код или ПЦР-тест (срок его действия — не более семи дней) необходимо при входе в рестораны, кафе, столовые, дискотеки, бары. От туристов требовали при заселении в гостиницу предъявлять QR-код или ПЦР-тест.



Татьяна Леухина