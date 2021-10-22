Кабмин Татарстана подписал постановление о ежемесячных выплатах на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

В Татарстане назначены выплаты на детей от трех до семи лет включительно. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, ежемесячная выплата составит 50% прожиточного минимума, установленного в Татарстане, 75% от прожиточного минимума составит на детей, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 50% меньше прожиточного минимума на душу населения; 100% от прожиточного минимума на детей, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75% меньше прожиточного минимума.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет.

Татьяна Леухина