В Казани в пятницу вечером образовались 7-балльные пробки

В Казани в пятницу вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.36.

Огромный затор из-за ДТП образовался от улицы Космонавтов до Мамадышского тракта. Большая пробка тянется от улицы Вишневского до Н. Назарбаева. Также вечером движение затруднено на улицах Гвардейской, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Щербаковском переулке, Лево-Булачной.

«Встали» улица Ак. Арбузова, проспект Ямашева, возле «Ак Барс Арены», Маршала Чуйкова, улица Волгоградская. Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на улицах Тэцевской, Копылова, Петра Витера.