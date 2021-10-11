В Казани на улице Гвардейской ввели временные ограничения движения
В Казани ориентировочно до 19 октября на пересечении улицы Гвардейской и Аметьевской магистрали внесены изменения в организации дорожного движения в связи с проведением технических работ по строительству Вознесенского тракта, сообщили в МВД по РТ.
На дороге будут действовать следующие ограничения:
- запрещен поворот налево с улицы Гвардейской при движении со стороны улицы Даурской в направлении Аметьевской магистрали;
- запрещен поворот налево с Аметьевской магистрали при движении со стороны проспекта Универсиады в направлении улицы Аделя Кутуя.
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения и выполнять предписания дорожных знаков.
С 8 октября в Казани практически на год ограничили движение по улице Ульянова-Ленина. Это связано с работами на территории дома, где в 1887 году жил Владимир Ленин.
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