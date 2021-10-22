Instagram запустил функцию загрузки контента с браузера

Социальная сеть Instagram запустила функцию загрузки контента через браузер с компьютера. Иконка появилась в правом верхнем углу.

«Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram», — приводит сообщение пресс-служба ТАСС.

Ранее загружать контент в Instagram можно было только с мобильного устройства.



Два дня назад пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram.



Ольга Шагиева