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Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

18:17, 20.10.2021
Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram
Фото: pxhere.com

Пользователи сегодня вечером сообщают о сбоях в работе Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

У пользователей возникли проблемы с приложением (50% юзеров сообщают об этом), выгрузкой постов (38%) и веб-сайтом (12%).

Фото: скриншот

Сбои в работе соцсети появились у пользователей из разных стран. С неполадками столкнулись юзеры из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга.

В начале октября произошел масштабный сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook. Они были недоступны больше четырех часов. Cервис Downdetector заявил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.

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