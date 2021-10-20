Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram
Пользователи сегодня вечером сообщают о сбоях в работе Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
У пользователей возникли проблемы с приложением (50% юзеров сообщают об этом), выгрузкой постов (38%) и веб-сайтом (12%).
Сбои в работе соцсети появились у пользователей из разных стран. С неполадками столкнулись юзеры из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга.
В начале октября произошел масштабный сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook. Они были недоступны больше четырех часов. Cервис Downdetector заявил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.ТехнологииIT
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