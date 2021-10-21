Банк ЗЕНИТ выдал бизнесу кредиты на сумму 4,8 млрд рублей

Банк ЗЕНИТ за 9 месяцев 2021 года выдал кредиты представителям малого и среднего бизнеса на сумму 4,8 млрд рублей, что на 41% больше показателей прошлого года. Из них 3,3 млрд рублей предоставлено по программам льготного кредитования. Предприниматели направили заемные средства на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование.



Наибольший объем выдачи пришелся на Москву, Екатеринбург и Новосибирск. В топ-3 кредитуемых банком направлений бизнеса вошли аренда и управление недвижимостью, оптовая торговля и обрабатывающее производство. Средний срок кредитования — 3 года.

«Банк ЗЕНИТ кредитует малый и средний бизнес по нескольким льготным программам, и объем таких выдач постоянно растет. Это говорит о восстановлении активности в сегменте МСБ. Сейчас доля льготных кредитов составляет 62% от нашего кредитного портфеля, и мы продолжим ее наращивать», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Из общей суммы льготных кредитов, предоставленных Банком ЗЕНИТ, по программе субсидирования Минэкономразвития было выдано 0,9 млрд рублей. По условиям данной программы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1764 от 31.12.2018, для заемщика предусмотрена процентная ставка, не превышающая значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного договора, увеличенная не более чем на 2,75% годовых. Стать участниками могут компании, которые входят в перечень из 20 приоритетных отраслей.

По программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с АО «Корпорация «МСП» и Банком России, предоставлено заемных средств на сумму 2,4 млрд рублей. По ее условиям максимальная процентная ставка для заемщика не должна превышать размер ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 процентных пункта, при этом минимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»