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На улице Галеева в Казани построят парковку для автомобилей

11:24, 21.10.2021
На улице Галеева в Казани построят парковку для автомобилей
Фото: realnoevremya.ru

В Советском районе Казани на улице Галеева построят парковку. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

«Предоставить обществу с ограниченной ответственностью „РС Инвестмент“ разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 16:50:050140:2544 площадью 2145 кв. м на улице Галеева Советского района Казани — хранение автотранспорта в зоне многоэтажной жилой застройки», — говорится в тексте постановления.

Парковку построят возле железной дороги.

Ранее жителям казанских «Новых Горок» пообещали увеличить паркинг и построят детсад.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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