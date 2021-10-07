Жителям казанских «Новых Горок» увеличат паркинг и построят детсад

Для жителей «Новых Горок» готовят просторный паркинг

Исполком Казани внес изменения в проект планировки и межевания территории земельных участков, на которых появится жилой комплекс «Новые Горки». Как уточняется в постановлении городских властей, корректировки в документацию внесены на основании заявления ООО «Грань» в целях уточнения местоположения многофункционального комплекса.



Казанские власти в своем документе постановили увеличить общую площадь паркинга на территории «Новых Горок». Первоначальным проектом под него отводилось 16 592 «квадрата», на которых планировалось организовать 1,5 тыс. машино-мест. В итоге по постановлению исполкома эта площадь увеличивается до 22 611 кв. метров.

Отведенные на паркинг «квадраты» делились между двумя многофункциональными комплексами — по 6 831 и 9 761 кв. метров соответственно. Увеличить решили первую парковку на 1 000 машино-мест. Вместо первоначально задуманных 6 831 она займет территорию в 12 850 кв. метров.



Источник: постановление исполкома Казани

Как следует из постановления казанского исполкома, после завершения строительства многофункционального комплекса (МФК-1) должно начаться строительство жилых домов четвертого этапа. До того как эту работу закончат, предусмотрено временное размещение 834 парковочных мест.

Источник: постановление исполкома Казани

Ввод жилых домов последнего, шестого этапа возможен после завершения строительства МФК-2. До завершения работ планируется временно разместить 327 парковочных мест. При этом в последнем постановлении исполкома указывается, что потребность в машино-местах составляет 2 191 место. Если верить сайту застройщика, то в «Новых Горках» оставить автомобиль предоставят возможность как на многоуровневых паркингах, так и на открытых парковках.

Источник: постановление исполкома Казани. Темно-бордовым обозначены границы планируемого размещения многофункциональных комплексов

Одновременно с расширением площади паркинга в «Новых Горках» сокращают территорию озеленения специального назначения. В первоначальном проекте утверждалось, что «площадь озелененной территории микрорайонов многоквартирной застройки жилой зоны составляет не менее 25% площади микрорайонов». Теперь же это пункт получил уточнение: «проектом предусмотрено сокращение площади озеленения специального назначения до 2 346 кв. м».

Как заявили «Реальному времени» в строительной компании «Грань», проект «Новых Горок» сейчас находится на стадии реализации.

В следующем году в «Новых Горках» планируется открыть детский сад

На территории жилого комплекса появится детский сад на 330 мест. Объект, как сообщили «Реальному времени» в компании «Грань», сейчас находится в процессе строительства, ведется озеленение территории. Сдать его планируется уже в следующем году. При этом в первоначальной документации указаны две детские дошкольные организации. Одна из них, на 50 мест, по проекту встроена в жилой дом.

Запланировано на территории «Новых Горок» и размещение школы. Относительное нее в постановлении казанского исполкома указано, что ее строительство зависит от даты включения в программу государственного финансирования. Если верить первоначальному проекту, она рассчитана на 1 100 учеников.

На территории «Новых Горок» при школе разместят библиотеку на 10 читательских мест и некий объект дополнительного образования на 981 место. Жители комплекса смогут посещать раздаточный пункт молочной кухни, аптеку, магазины, отделение банка и прочие объекты, необходимые для комфортного проживания. По плану все они встроены непосредственно в жилые дома.

Источник: gran-gorki.ru

Город-парк на 20 га

Реализация проекта города-парка «Новые Горки» стартовала еще пять лет назад — в 2016 году за него взялось ООО Специализированный застройщик «Грань Девелопмент», среди сданных объектов которого ЖК «Соловьиная роща», полилингвальная школа «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани, гостиничный комплекс «Кул Гали» в Болгаре и так далее.

«Новые Горки» станут очередным жилым кварталом татарстанской столицы. Расположится он на территории в 20 га рядом с Горкинско-Ометьевским лесом, улицами Родины, Рихарда Зорге и Братьев Касимовых. Жить в нем казанцы будут в семнадцати 9-этажных кирпичных домах с низкой плотностью застройки и в двух 25-этажных высотках рядом со станцией метро «Горки». Общая площадь жилых и нежилых помещений составит более 150 тыс. «квадратов».

Комплекс рассчитан на 4 753 человека при плотности населения не более 450 человек на 1 га. Проектом предусмотрено строительство улиц и проездов местного значения, велодорожек. Что касается многоуровневых паркингов, то они предусмотрены не только для размещения машин жителей домов «Новых Горок», но и для обслуживания объектов общественного назначения.

Татьяна Демина