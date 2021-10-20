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Умер один из создателей «Бурана», уроженец Татарстана Айвенго Галеев

20:18, 20.10.2021
Умер один из создателей «Бурана», уроженец Татарстана Айвенго Галеев
Фото: pixabay.com

Умер один из разработчиков советской космической программы «Энергия» — «Буран» Айвенго Галеев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Миллиард татар».

Он ушел из жизни 9 октября. Брат Айвенго Гадыевича, депутат Госсовета РТ Марат Галеев сообщил, что причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19.

Галеев родился в селе Апастово ТАССР в 1937 году, закончил Казанский авиационный институт. Всю жизнь проработал в научно-испытательском центре ракетно-космической промышленности, в том числе участвовал в проекте по созданию «Бурана» — советского многоразового орбитального корабля-ракетоплана.

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