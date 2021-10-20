В Белгороде начали тестировать электробус КАМАЗа — ранее его испытывали в Казани

В Белгороде начал курсировать первый электробус марки КАМАЗ. Для этого в городе специально установили зарядную станцию.

Электробус прибыл из Казани, где ранее он проходил тестовые испытания. Напомним, транспорт перевез за три месяца более 38 тысяч жителей столицы РТ.

Фото: belregion.ru

Проект стал пилотным в рамках соглашения между компаниями «Россети», КАМАЗ и «Росатом» с целью развития электробусных перевозок в регионах, отметили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Тестирование электробуса в Казани завершилось в начале октября. МУП «Метроэлектротранс» сообщал, что готовится к возможной эксплуатации данного вида транспорта в Казани. Для этого необходимо обучить водителей, разместить быстрые зарядки и организовать маршрутную сеть.