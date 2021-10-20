Экологи Татарстана направили дело в мировой суд Альметьевска по факту неустранения свалки

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан направили дело в мировой суд Альметьевска за неустранение несанкционированной свалки. Предписание на устранение правонарушения действовало 30 дней, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее инспекторы Юго-Восточного территориального управления министерства обнаружили свалку строительных отходов площадью 1 200 кв. м по ул. Геофизической. На имя юридического лица составили протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Также ему выписали штраф и потребовали устранить объект в течение 30 дней.

Предписание не выполнили. Из-за этого был составлен новый протокол по ст. 19.6 КоАП РФ «Непринятие по постановлению органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».

На прошлой неделе в Альметьевске экологи обнаружили свалку площадью почти 1,9 тыс. кв. м.



Диана Жиленкова