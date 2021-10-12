В Альметьевске экологи обнаружили свалку площадью почти 2 тысячи квадратных метров

В Альметьевске экологи обнаружили свалку площадью почти 1,9 тыс. квадратных метров — ее объем составил 100 кубических метров, сообщили в Минэкологии РТ.

Составлен протокол по статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Отмечается, что участок был использован не по целевому назначению. В комитет земельных и имущественных отношений и градостроительной деятельности города направлены материалы для принятия мер.

Недавно в ходе мониторинга Апастовского района РТ экологи выявили свалку на территории села Танай-Тураево — ее площадь составила 500 кв. метров.



Алексей Нечаев