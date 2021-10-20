В МВД РТ опровергли информацию об удерживании 45-летней жительницы Зеленодольска в заложниках

Фото: Максим Платонов (архив)

В МВД по Республике Татарстан опровергли информацию о формальном реагировании сотрудников полиции на просьбу о помощи в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что прохожая увидела записку о помощи около одного из домов города. После обращения в полицию силовики установили точный адрес, где в алкогольном опьянении обнаружили мужчину и женщину. Выяснилось, что 45-летняя женщина не имела никаких претензий к своему приятелю. Писать заявление о незаконном удержании она отказалась.

Фото: realnoevremya.ru

В ведомстве призвали представителей СМИ и блогосферы обращаться за комментариями в соответствующие органы, чтобы не искажать информацию.

Незадолго до инцидента в соцсетях появились сведения, согласно которым в записке женщина указала, что ее держат в заложниках.

Диана Жиленкова