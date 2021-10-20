Министр спорта РФ Матыцин поставил задачу сборной занять 3—5 место на зимней Олимпиаде в Пекине

Перед олимпийской российской сборной, которая будет представлена как команда Олимпийского комитета России, была поставлена задача занять от третьего до пятого места по числу завоеванных медалей. Об этом сообщил в интервью «Коммерсанту» министр спорта РФ Олег Матыцин. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля будущего года.



«Тройка — это задача-максимум. Задача-минимум на Пекин — быть в пятерке»,— сказал господин Матыцин.

Министр спорта заявил, что возвращение отечественной команды в тройку медального зачета Олимпийских игр — целевой показатель в госпрограмме по развитию физической культуры и спорта.

«Конечно, мы будем рады, если наша сборная попадет в тройку, но целевой показатель, о котором вы сказали, все же относится к следующему олимпийскому циклу. А результаты текущего сезона — вещь дискуссионная»,— заявил Матыцин.

Напомним, с декабря прошлого года российская олимпийская сборная не может выступать на международных соревнованиях под эгидой МОК с флагом собственной страны и государственной символикой. Вместо государственного гимна звучит Концерт №1 Петра Чайковского. На токийских летних Играх российская сборная заняла пятую строчку в общем медальном зачете.