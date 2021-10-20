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Песков: Путин примет концептуальное решение по нерабочим дням

13:06, 20.10.2021
Песков: Путин примет концептуальное решение по нерабочим дням
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидер страны Владимир Путин примет концептуальное решение по вопросу введения нерабочих дней в стране, а более подробную информацию по этому поводу даст оперативный штаб.

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за напряженной ситуации с COVID-19. Также прозвучала инициатива ввести в некоторых регионах нерабочие дни уже с 23 октября. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: kremlin.ru

Позднее стало известно, что решение о таких мерах будет принято сегодня на совещании с лидером страны.

Диана Жиленкова
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