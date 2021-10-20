Братьям Насоленко придется вернуть долг в 6,1 млрд рублей компании РНГО

Фото: Максим Платонов (архив)

В споре ООО «РНГО» (входит в структуру «Татнефть») и бенефициаров ГК НТС — соучредители братья Виталий и Евгений Насоленко — поставлена точка. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес постановление о включении требований РНГО в реестр кредиторов ООО «Ритейл Центр» в сумме 6,1 млрд рублей. Из нее более 5,7 млрд рублей обеспечены залогом.

Таким образом, были отменены судебные акты Арбитражного суда Новосибирской области от 5 февраля 2021 года и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2021 года.

Судебная тяжба между братьями Насоленко и РНГО продолжается более двух лет. Однако 13 октября кассационной инстанцией принято заключительное решение — установлен статус РНГО как кредитора на сумму 6,1 млрд рублей. Кроме того, суд подтвердил отсутствие факта об аффилированности банка и группы компаний «НТС», о чем ранее заявляли другие кредиторы.

Напомним, «Ритейл Центр» — дочерняя компания самого крупного городского ретейлера Новосибирска «Новые торговые сети», соучредителями которого являются братья Насоленко. Они управляли магазинами «Добрянка» в Новосибирске, двумя «Бахетле» в Барнауле и Новосибирске, а также другими сетями. Компания «Ритейл Центр» обанкротилась в 2018 году. Банк «Зенит» передал право требования многомиллиардного долга РНГО.

В начале сентября суд запретил совладельцу ретейлера-банкрота НТС Виталию Насоленко покидать Россию до завершения дела о банкротстве самого бизнесмена. Он, как полагает суд, тратил деньги на поездки по миру, что нарушило права кредиторов. В материалах дела представлены доказательства выезда должника за пределы страны с 30 октября 2019 года по 6 мая 2021 года, в том числе в Израиль, Германию, Францию, Китай, Таиланд, Италию, Мальдивы.