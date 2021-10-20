Поклонская опубликовала первую фотографию в дипломатическом мундире
Назначенная послом в африканском государстве Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала первую фотографию в дипломатическом мундире. Фото появилось в личном аккаунте Поклонской.
Поклонская не стала никак подписывать фото, зато пользователи тут же начали ей желать удачи на новой должности и окрестили «самым красивым в мире послом».
На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Наталью Поклонскую послом в африканском государстве Кабо-Верде. Поклонская заявила, что рада своему назначению. По ее словам, ей нравится дипломатическая работа, ее мечта сбылась.
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