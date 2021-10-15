Путин заявил, что не стоит торопиться с признанием «Талибана»*

Президент России Владимир Путин заявил, что с «Талибаном»* необходимо взаимодействовать, однако не стоит торопиться с его признанием. Также глава РФ уверен в необходимости поддержания процесса межафганского примирения и стремлении стабилизации обстановки в государстве.

Незадолго до этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что столица РФ ожидает на следующей неделе приезда представительной делегации движения. Визит осуществится в рамках участия в консультациях по Афганистану в московском формате, пишет ТАСС.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе делегация движения провела в Катаре переговоры с американскими дипломатами. На встрече обсудили реализацию Дохийского соглашения между Вашингтоном и талибами и эвакуацию иностранцев и афганцев из страны.

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003



Диана Жиленкова