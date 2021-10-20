В Татарстане отремонтируют два детских лагеря за 3,3 млн рублей
В Татарстане проведут ремонт в детских оздоровительных лагерях за 3,3 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает городской центр «Ял» из Казани, занимающийся организацией детского отдыха. Подрядчику необходимо провести ремонт в лагерях «Бригантина» и «Нармонка» в Лаишевском и Пестречинском районах.
Согласно документации, подрядчику необходимо построить в лагерях металлический решетчатый забор и наладить водоснабжение на территории, проложив трубы.
Финансирование работ осуществляется из бюджета Татарстана. Заявки принимаются до 28 октября 2021 года. Работы необходимо завершить до 31 декабря 2021 года.
Этим летом после капитального ремонта в Казани открылся лагерь «Восток». Лагерь полностью реконструирован, построено 7 современных корпусов, на фасаде каждого из которых изображены портреты выдающихся космонавтов. Пропускная способность лагеря увеличилась до 200 человек за смену.
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