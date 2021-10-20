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В Татарстане отремонтируют два детских лагеря за 3,3 млн рублей

11:01, 20.10.2021
В Татарстане отремонтируют два детских лагеря за 3,3 млн рублей
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане проведут ремонт в детских оздоровительных лагерях за 3,3 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает городской центр «Ял» из Казани, занимающийся организацией детского отдыха. Подрядчику необходимо провести ремонт в лагерях «Бригантина» и «Нармонка» в Лаишевском и Пестречинском районах.

Согласно документации, подрядчику необходимо построить в лагерях металлический решетчатый забор и наладить водоснабжение на территории, проложив трубы.

Финансирование работ осуществляется из бюджета Татарстана. Заявки принимаются до 28 октября 2021 года. Работы необходимо завершить до 31 декабря 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Этим летом после капитального ремонта в Казани открылся лагерь «Восток». Лагерь полностью реконструирован, построено 7 современных корпусов, на фасаде каждого из которых изображены портреты выдающихся космонавтов. Пропускная способность лагеря увеличилась до 200 человек за смену.

Дарья Акимова
ОбществоОбразование Татарстан

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