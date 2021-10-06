На проведение в Казани этапа «Кубка России — Ростелеком» и соревнований «Идель — 2021» выделят 6,6 млн рублей

Министерство спорта Татарстана объявило тендер на оказание услуг по подготовке и проведению в Казани IV этапа «Кубка России — Ростелеком» и всероссийских соревнований «Идель — 2021» памяти заслуженного тренера РФ Геннадия Тарасова по фигурному катанию на коньках. Мероприятия состоятся с 7 по 13 ноября.

Начальная цена договора — более 6,6 млн рублей. Источником финансирования является бюджет Татарстана.

Исполнитель должен предоставить услуги спортивных сооружений на не менее чем 70 часов, туристический автобус, микроавтобус. Кроме того, он должен обеспечить участников мероприятия водой, организовать кофе-брейки для тренеров, журналистов, судей и организаторов, обеспечить питание для VIP-гостей и для волонтеров по типу ланч-бокс.

Также исполнитель должен предоставить сервис «торжественный прием», техническое обеспечение на площадках, оказание медицинской помощи и др. Оказать услугу необходимо до 15 ноября 2021 года.

Фото: fsrussia.ru

Заявки на участие принимаются до 13 октября 2021 года, победителя объявят на электронном аукционе 15 октября.

Несколько дней назад Министерство спорта РТ опубликовало тендер на проведение международных соревнований по водным видам спорта в Казани — на это готовы выделить более 32,3 млн рублей.

Диана Жиленкова