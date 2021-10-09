Зачем ректор Гнесинки приехал в Казань и как подружатся музыканты со спортсменами

Казанская консерватория и Академия спорта и туризма придумали неожиданную коллаборацию

Фото: Ринат Назметдинов

Как студенты Казанской консерватории и Академии спорта будут сотрудничать на общем фестивале, на что жалуется Рустем Абязов, в чем проблема современных композиторов и какие надежды лелеет Вадим Дулат-Алеев? В репортаже «Реального времени» с круглого стола, посвященного проблемам музыкального образования, — ответы на эти и другие вопросы.

Что делает в Казани ректор Гнесинки и для чего нужно целевое обучение

В Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова обсудили вопросы музыкального искусства и образования в Татарстане. На круглом столе собрались уважаемые и неожиданные гости: например, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Глава одного из главных музыкальных вузов страны гостил в Казани с четверга — встречался с профессорско-преподавательским составом, делился опытом и обсуждал животрепещущие проблемы музыкального образования с коллегой, Вадимом Дулат-Алеевым. Без комплиментов в адрес принимающей стороны не обошлось:

— Казанская консерватория — одно из самых известных учебных заведений нашей страны. И для меня она связана с моими музыкальными представлениями о том, что такое качество, — сказал Рыжинский.

Но поскольку обсуждать собирались проблемы, то о проблемах он и говорил. Например, на пару с заместителем министра культуры Татарстана Юлией Адгамовой обращал внимание на то, какую большую роль в подготовке музыкантов играют музыкальные училища и школы искусств. А еще обсуждал целевой прием студентов: по его мнению, он должен быть не способом просочиться в консерваторию, если по-другому не получилось, а методом взращивания «профессиональных молодых музыкантов» для тех регионов, которые их в консерваторию и направляют.

Александр Рыжинский обращал внимание на то, какую большую роль в подготовке музыкантов играют музыкальные училища и школы искусств

О бедном композиторе замолвите слово

В очередной раз много говорили о работе композитора: председатель правления Союза композиторов России и Татарстана Рашид Калимуллин в очередной раз констатировал, что композиторов в стране не хватает, и это — потому что профессия потеряла былой престиж, а сами композиторы почему-то умеют только писать, но не умеют продвигать свои творения:

— Композитору нужно уметь не только писать свою музыку, но и продвигать ее, — считает эксперт. — А есть композиторы, которые могут только писать музыку. И пишут в стол. Потом все это умирает. А во-вторых, он пишет и понимает, что это никому не нужно. И в результате уходит из профессии.

Дальше эксперты затруднились с конкретными советами, где же добывать молодых композиторов: Калимуллин предлагает воспитывать их прямо с детского сада, а Рыжинский задается резонным вопросом, куда же их потом трудоустраивать. Ведь мало в каких учреждениях в штатном расписании есть официальная позиция «композитор». Успешных примеров, подобных Эльмиру Низамову, немного. Кстати, Низамов недавно возглавил кафедру композиции в родной консерватории, в полном соответствии с концепцией, которую еще летом обещал продвигать в интервью нашему изданию новый ректор вуза Вадим Дулат-Алеев: привлекать к обучению успешных, талантливых и молодых выпускников.

А на круглом столе пока сошлись на том, что композиторов надо поддерживать на государственном уровне.

Рашид Калимуллин в очередной раз констатировал, что композиторов в стране не хватает, и это — потому что профессия потеряла былой престиж, а сами композиторы почему-то умеют только писать, но не умеют продвигать свои творения

«Иногда выпускники консерватории не умеют играть в оркестре»

Новый ректор Казанской консерватории пригласил на круглый стол и дирижеров республиканских оркестров. И выслушал, в том числе, и критику. Например, говоря о том, как учат музыкантов в консерватории, художественный руководитель и дирижер ГОНИ РТ Анатолий Шутиков внезапно посетовал, что качеству обучения уделяется недостаточно внимания:

— Учить надо более качественно. Нужно помнить о практической деятельности. Не только обучить выпускника, но еще и трудоустроить! А этим мы почти и не занимаемся.

Правда, Шутиков в своей огульной реплике не стал вдаваться в подробности о том, как именно надо «учить более качественно», почему будущее трудоустройство выпускника тоже является задачей консерватории и какие загадочные «мы» этим не занимаются. Но несмотря на это, с ним неожиданно согласился и главный дирижер оркестра «La Primavera» Рустем Абязов:

— Иногда выпускники консерватории не умеют играть в оркестре. Их не учат читать с листа, например. Как это делается на Западе? Там, когда человек оканчивает вуз, он практически наизусть знает все симфонические партии. А у нас…



Абязов пожаловался, что испытывает в своем оркестре недостаток местных кадров — даже посетовал на то, что недавно принял девушку из Екатеринбурга. Однако ему возразила профессор Зиля Сунгатуллина, предложив вспомнить, что выпускники консерватории работают в ведущих оркестрах и театрах страны, а ректор Дулат-Алеев спросил у дирижера:

— А разве не из наших выпускников сформирован ваш оркестр?

Правда, когда Абязов подробнее пояснил свою кадровую проблему, оказалось, что в ней «виновата» не только и не столько консерватория, сколько конкуренция за лучших оркестрантов между несколькими оркестрами республики, в которой La Primavera часто проигрывает ГСО и оперному театру.

В Татарстане нельзя было не затронуть и национального вопроса: кадров, которые могли бы донести до слушателя все богатство татарского языка, по мнению экспертов, не хватает.

Рустем Абязов: «Иногда выпускники консерватории не умеют играть в оркестре. Они не могут читать с листа, например. Как это делается на Западе? Там, когда человек оканчивает вуз, он практически наизусть знает все симфонические партии. А у нас…"

Не иностранный мат и не студвесна: коллаборация спортсменов с музыкантами

Но и о хорошем тоже разговаривали. Новый ректор консерватории — деятельный и смелый, не проработав и нескольких месяцев, уже придумывает интересные коллаборации. Причем крайне неожиданные: так, для консерватории учебный год начинается с нового договора о сотрудничестве, заключенного... с Академией физкультуры, спорта и туризма. Проректор Академии Наталия Гречанникова рассказывала:

— Мы решили создать коллаборацию. Хочется, чтобы наши спортсмены, помимо того, чтобы были хорошими спортсменами, были гармонично развитыми, чтобы они несли культуру в массы. И воспитывались не на музыке, которая сейчас идет через «Студвесну», не через иностранную музыку, которую студенты слушают, не понимая перевода (а там часто, простите, мат)...

Вадим Дулат-Алеев объяснил:

— Мы начинаем с того, что будем делать некоторые общие проекты. Один из них — фестиваль «Национальные особенности в музыке и спорте». Это будет такой музыкально-спортивный фестиваль, на котором студенты-спортсмены и студенты-музыканты покажут национальные особенности музыкальных и спортивных традиций разных народов.

Вадим Дулат-Алеев: «Мы начинаем с того, что будем делать некоторые общие проекты. Один из них — фестиваль «Национальные особенности в музыке и спорте»

А в эксклюзивном комментарии для «Реального времени» ректор консерватории признался: он надеется, что все-таки появится возможность для развития полноценного музыкального молодежного театра на базе оперной студии Казанской консерватории.

—Те спектакли, которые делает студия, очень хорошо встречает публика. В сентябре у нас состоялись гастроли в Москве, — рассказал Вадим Дулат-Алеев. — Это настоящие, готовые музыкальные спектакли. Они получили высокую оценку и критиков, и публики. То есть наш коллектив уже функционирует как театр. Но мы бы хотели, чтобы у него появилась какая-то форма организации, которая позволит нам более интенсивно работать над постановками и делать их не две в год, а чуть больше...

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов