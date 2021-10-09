Зачем ректор Гнесинки приехал в Казань и как подружатся музыканты со спортсменами
Казанская консерватория и Академия спорта и туризма придумали неожиданную коллаборацию
Как студенты Казанской консерватории и Академии спорта будут сотрудничать на общем фестивале, на что жалуется Рустем Абязов, в чем проблема современных композиторов и какие надежды лелеет Вадим Дулат-Алеев? В репортаже «Реального времени» с круглого стола, посвященного проблемам музыкального образования, — ответы на эти и другие вопросы.
Что делает в Казани ректор Гнесинки и для чего нужно целевое обучение
В Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова обсудили вопросы музыкального искусства и образования в Татарстане. На круглом столе собрались уважаемые и неожиданные гости: например, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Глава одного из главных музыкальных вузов страны гостил в Казани с четверга — встречался с профессорско-преподавательским составом, делился опытом и обсуждал животрепещущие проблемы музыкального образования с коллегой, Вадимом Дулат-Алеевым. Без комплиментов в адрес принимающей стороны не обошлось:
— Казанская консерватория — одно из самых известных учебных заведений нашей страны. И для меня она связана с моими музыкальными представлениями о том, что такое качество, — сказал Рыжинский.
Но поскольку обсуждать собирались проблемы, то о проблемах он и говорил. Например, на пару с заместителем министра культуры Татарстана Юлией Адгамовой обращал внимание на то, какую большую роль в подготовке музыкантов играют музыкальные училища и школы искусств. А еще обсуждал целевой прием студентов: по его мнению, он должен быть не способом просочиться в консерваторию, если по-другому не получилось, а методом взращивания «профессиональных молодых музыкантов» для тех регионов, которые их в консерваторию и направляют.
О бедном композиторе замолвите слово
В очередной раз много говорили о работе композитора: председатель правления Союза композиторов России и Татарстана Рашид Калимуллин в очередной раз констатировал, что композиторов в стране не хватает, и это — потому что профессия потеряла былой престиж, а сами композиторы почему-то умеют только писать, но не умеют продвигать свои творения:
— Композитору нужно уметь не только писать свою музыку, но и продвигать ее, — считает эксперт. — А есть композиторы, которые могут только писать музыку. И пишут в стол. Потом все это умирает. А во-вторых, он пишет и понимает, что это никому не нужно. И в результате уходит из профессии.
Дальше эксперты затруднились с конкретными советами, где же добывать молодых композиторов: Калимуллин предлагает воспитывать их прямо с детского сада, а Рыжинский задается резонным вопросом, куда же их потом трудоустраивать. Ведь мало в каких учреждениях в штатном расписании есть официальная позиция «композитор». Успешных примеров, подобных Эльмиру Низамову, немного. Кстати, Низамов недавно возглавил кафедру композиции в родной консерватории, в полном соответствии с концепцией, которую еще летом обещал продвигать в интервью нашему изданию новый ректор вуза Вадим Дулат-Алеев: привлекать к обучению успешных, талантливых и молодых выпускников.
А на круглом столе пока сошлись на том, что композиторов надо поддерживать на государственном уровне.
«Иногда выпускники консерватории не умеют играть в оркестре»
Новый ректор Казанской консерватории пригласил на круглый стол и дирижеров республиканских оркестров. И выслушал, в том числе, и критику. Например, говоря о том, как учат музыкантов в консерватории, художественный руководитель и дирижер ГОНИ РТ Анатолий Шутиков внезапно посетовал, что качеству обучения уделяется недостаточно внимания:
— Учить надо более качественно. Нужно помнить о практической деятельности. Не только обучить выпускника, но еще и трудоустроить! А этим мы почти и не занимаемся.
Правда, Шутиков в своей огульной реплике не стал вдаваться в подробности о том, как именно надо «учить более качественно», почему будущее трудоустройство выпускника тоже является задачей консерватории и какие загадочные «мы» этим не занимаются. Но несмотря на это, с ним неожиданно согласился и главный дирижер оркестра «La Primavera» Рустем Абязов:
— Иногда выпускники консерватории не умеют играть в оркестре. Их не учат читать с листа, например. Как это делается на Западе? Там, когда человек оканчивает вуз, он практически наизусть знает все симфонические партии. А у нас…
Абязов пожаловался, что испытывает в своем оркестре недостаток местных кадров — даже посетовал на то, что недавно принял девушку из Екатеринбурга. Однако ему возразила профессор Зиля Сунгатуллина, предложив вспомнить, что выпускники консерватории работают в ведущих оркестрах и театрах страны, а ректор Дулат-Алеев спросил у дирижера:
— А разве не из наших выпускников сформирован ваш оркестр?
Правда, когда Абязов подробнее пояснил свою кадровую проблему, оказалось, что в ней «виновата» не только и не столько консерватория, сколько конкуренция за лучших оркестрантов между несколькими оркестрами республики, в которой La Primavera часто проигрывает ГСО и оперному театру.
В Татарстане нельзя было не затронуть и национального вопроса: кадров, которые могли бы донести до слушателя все богатство татарского языка, по мнению экспертов, не хватает.
Не иностранный мат и не студвесна: коллаборация спортсменов с музыкантами
Но и о хорошем тоже разговаривали. Новый ректор консерватории — деятельный и смелый, не проработав и нескольких месяцев, уже придумывает интересные коллаборации. Причем крайне неожиданные: так, для консерватории учебный год начинается с нового договора о сотрудничестве, заключенного... с Академией физкультуры, спорта и туризма. Проректор Академии Наталия Гречанникова рассказывала:
— Мы решили создать коллаборацию. Хочется, чтобы наши спортсмены, помимо того, чтобы были хорошими спортсменами, были гармонично развитыми, чтобы они несли культуру в массы. И воспитывались не на музыке, которая сейчас идет через «Студвесну», не через иностранную музыку, которую студенты слушают, не понимая перевода (а там часто, простите, мат)...
Вадим Дулат-Алеев объяснил:
— Мы начинаем с того, что будем делать некоторые общие проекты. Один из них — фестиваль «Национальные особенности в музыке и спорте». Это будет такой музыкально-спортивный фестиваль, на котором студенты-спортсмены и студенты-музыканты покажут национальные особенности музыкальных и спортивных традиций разных народов.
А в эксклюзивном комментарии для «Реального времени» ректор консерватории признался: он надеется, что все-таки появится возможность для развития полноценного музыкального молодежного театра на базе оперной студии Казанской консерватории.
—Те спектакли, которые делает студия, очень хорошо встречает публика. В сентябре у нас состоялись гастроли в Москве, — рассказал Вадим Дулат-Алеев. — Это настоящие, готовые музыкальные спектакли. Они получили высокую оценку и критиков, и публики. То есть наш коллектив уже функционирует как театр. Но мы бы хотели, чтобы у него появилась какая-то форма организации, которая позволит нам более интенсивно работать над постановками и делать их не две в год, а чуть больше...
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