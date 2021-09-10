Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью композитора Леонида Любовского
Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью татарстанского композитора, преподавателя консерватории Леонида Любовского. Некролог подписали президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие главные лица республики.
Любовский умер на 85-м году жизни в пятницу, 10 сентября, после продолжительной болезни.
Свою творческую трудовую деятельность Любовский начал в 1967 году с преподавания в Казанской государственной консерватории. Он работал во многих музыкальных жанрах. Композитор является автором известных опер, балетов, симфоний, многочисленных инструментальных и вокальных произведений, среди которых оперы «Праздник святого Иоргена» и «Каменный властелин», балеты «Сказание о Йусуфе» и «Желтый аист», симфоническая сюита «Из Моабитских тетрадей» для оркестра и солиста.
Любовский имел почетные звания «Заслуженный деятель искусств ТАССР», «Заслуженный деятель искусств РФ», «Народный артист РТ». Он награжден медалью «В память 1000-летия Казани» и благодарственным письмом президента Татарстана.
«Л.З. Любовского отличали беззаветное служение любимому делу, преданность профессии и высокое чувство общественного долга. Мудрый наставник, настоящий мастер и творец, он посвятил себя классическому музыкальному искусству, щедро даря окружающим свой талант и ритм жизни, присущей его музыке», — говорится в некрологе.
О смерти Любовского сегодня днем сообщил композитор Эльмир Низамов на странице в Facebook.
Справка
Леонид Зиновьевич Любовский — композитор, профессор Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.
Родился 24 февраля 1937 года в городе Каменка Украинской ССР. Окончил Львовское музыкальное училище и Казанскую государственную консерваторию.
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