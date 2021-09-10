Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью композитора Леонида Любовского

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью татарстанского композитора, преподавателя консерватории Леонида Любовского. Некролог подписали президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие главные лица республики.

Любовский умер на 85-м году жизни в пятницу, 10 сентября, после продолжительной болезни.

Свою творческую трудовую деятельность Любовский начал в 1967 году с преподавания в Казанской государственной консерватории. Он работал во многих музыкальных жанрах. Композитор является автором известных опер, балетов, симфоний, многочисленных инструментальных и вокальных произведений, среди которых оперы «Праздник святого Иоргена» и «Каменный властелин», балеты «Сказание о Йусуфе» и «Желтый аист», симфоническая сюита «Из Моабитских тетрадей» для оркестра и солиста.

Любовский имел почетные звания «Заслуженный деятель искусств ТАССР», «Заслуженный деятель искусств РФ», «Народный артист РТ». Он награжден медалью «В память 1000-летия Казани» и благодарственным письмом президента Татарстана.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

«Л.З. Любовского отличали беззаветное служение любимому делу, преданность профессии и высокое чувство общественного долга. Мудрый наставник, настоящий мастер и творец, он посвятил себя классическому музыкальному искусству, щедро даря окружающим свой талант и ритм жизни, присущей его музыке», — говорится в некрологе.

О смерти Любовского сегодня днем сообщил композитор Эльмир Низамов на странице в Facebook.



Татьяна Демина