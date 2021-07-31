В казанском зооботсаду появились розовые фламинго и большеухие лисицы — видео

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В казанском зооботсаду появились розовые фламинго и большеухие лисицы. Осенью туда должны доставить также черного носорога и трех горилл, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В Казани ждали появления розовых фламинго три года. Сейчас они пока не имеют яркого окраса, его птицы должны приобрести в следующем году. «Сложности были с поставками, все-таки они из Омана приехали. Коронавирус, безусловно, усложнил [процесс]..Как только границы открыли, так мы их сразу и забрали», — рассказала орнитолог зооботсада Юлия Черникова.

Большеухие лисицы на сегодняшний день в России есть только в Казанском зооботаническом саду. «В настоящее время они стали редкими. Мы привезли пару из Африки», — рассказал заместитель директора зооботсада Александр Малев.

Деталями реализации проекта по развитию казанского зооботсада и прилегающей территории с «Реальным временем» поделились специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект». Подробнее о том, что ждет зоопарк «Река Замбези» в ближайшем будущем — в материале.

Татьяна Демина