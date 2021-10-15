В России вырос средний размер ипотечных кредитов

В России вырос средний размер ипотечных кредитов. В сентябре он составил 3,35 млн рублей — это на 4,5% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 2,9% больше по сравнению с сентябрем 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, несмотря на рост среднего чека по ипотечному кредиту, в июле было снижение, связанное с изменениями условий программы льготной ипотеки. Сейчас средний чек по ипотеке растет второй месяц подряд.

Фото: nbki.ru

В сентябре самые большие кредиты оформляли в Москве (7,14 млн рублей), Московской области (5,29 млн руб.) и Санкт-Петербурге (4,9 млн рублей), говорится на сайте НБКИ.



Ольга Шагиева