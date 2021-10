СМИ узнали о переносе премьер «Тора», «Черной пантеры» и других фильмов Marvel

Американская корпорация The Walt Disney Company отложила премьеры запланированных на 2022 и 2023 год фильмов компании Marvel. Об этом сообщает журнал Variety.

Премьерный показ фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) перенесли с 25 марта на 6 мая 2022 года. Фильм «Тор: любовь и гром» (Thor: Love and Thunder) презентуют 8 июля вместо 6 мая.

Премьера фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» (Black Panther: Wakanda Forever) состоится 11 ноября вместо 8 июля.

По данным газеты, пересмотр графика премьер связан с производством фильмов. Сюжетные линии фильмов и сериалов вселенной Marvel пересекаются, поэтому любая задержка может привести к эффекту домино на остальных частях франшизы.

В минувшие выходные Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер нового фильма о Бэтмене. Впервые роль супергероя исполнил Роберт Паттинсон.

