Новости технологий

00:11 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Warner Bros. Pictures показал трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

23:30, 17.10.2021
Warner Bros. Pictures показал трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Фото: pexels.com

Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер нового фильма о Бэтмене. Впервые роль супергероя исполнил Роберт Паттинсон.

Помимо Бэтмена, в ролике можно увидеть Селину Кайл (Женщину-кошку), Пингвина и Загадочника.

Картина выйдет в прокат 3 марта 2022 года. В фильме также появятся Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и Зои Кравиц.

В августе прошлого года режиссер Мэтт Ривз показал, каким будет официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена.

ТехнологииITОбществоКультура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также