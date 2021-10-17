Warner Bros. Pictures показал трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер нового фильма о Бэтмене. Впервые роль супергероя исполнил Роберт Паттинсон.
Помимо Бэтмена, в ролике можно увидеть Селину Кайл (Женщину-кошку), Пингвина и Загадочника.
Картина выйдет в прокат 3 марта 2022 года. В фильме также появятся Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррелл и Зои Кравиц.
В августе прошлого года режиссер Мэтт Ривз показал, каким будет официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена.
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