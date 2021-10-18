Жителя Ульяновской области заподозрили в повреждении могил на кладбище в Буинском районе Татарстана
В Татарстане полицейские задержали 32-летнего жителя Ульяновской области, подозреваемого в повреждении могильных крестов и надгробий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В дежурную часть отдела МВД России по Буинскому району поступило сообщение о вандализме на православном кладбище в деревне Кошки-Теняково: на пяти могилах были повреждены кресты и надгробные памятники. Также неизвестные подожгли подсобное помещение для хранения инвентаря.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Сейчас в отношении подозреваемого мужчины проводится психиатрическая экспертиза.ОбществоПроисшествия Татарстан
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