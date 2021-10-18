Нижегородский суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией

Нижегородский областной суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.

Заинтересованными лицами по делу выступили Главное управление министерства юстиции РФ по Нижегородской области и управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Ответчиками были незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство»*, его основатель Владислав Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее СМИ сообщили об атаке «Мужского государства»* сети доставки ресторанов «Тануки» из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по мнению основателей движения, пропагандируют ЛГБТ-движение.

«Мужское государство»* — экстремистская организация, запрещена в РФ



Татьяна Леухина