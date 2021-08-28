В Татарстане предприятие выплатило 78 сотрудникам 2 млн рублей задолженности по зарплате

В Татарстане компания «АрматСтройГрупп» выплатила 78 сотрудникам 2 млн рублей задолженности по зарплате, накопленной за январь — март текущего года, после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство, выявив нарушение трудового законодательства, внесло в адрес руководителя предприятия представление об его устранении и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В целях восстановления прав работников компании и принудительного взыскания задолженности по зарплате прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов.

Также по материалам прокурорской проверки заведено уголовное дело по факту невыплаты сотрудникам предприятия зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.



По данным Росстата, в Татарстане суммарная задолженность по зарплате на 1 августа 2021 года составила 48,6 млн рублей. Она стала самой высокой в Приволжском федеральном округе.



Татьяна Демина