«Газпром» отказался увеличивать поставку газа через Украину в ноябре

«Газпром» отказался увеличивать поставку газа через Украину в ноябре. На аукционе предложили 9,8 миллиона кубометров в сутки, однако предложение оказалось невостребованным, несмотря на то, что госкорпорация в течение нескольких прошлых месяцев выкупала предлагаемые дополнительные объемы по транзиту через Украину объемом 15 млн кубов в сутки.

Также «Газпром» забронировал для поставки через Польшу на следующий месяц 31,4 миллиона кубометров в сутки по газопроводу Ямал — Европа. Всего на аукционе предложили 89,1 миллиона, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В начале месяца сообщалось, что «Газпром» занял первое место в списке крупнейших российских компаний по объему реализации продукции по итогам 2020 года. В прошлом году объем реализации компании составил 6,069 трлн рублей с темпом роста 19,6%. В 2019 году компания занимала второе место с объемами 7,546 трлн рублей.



Диана Жиленкова