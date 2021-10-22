«Симха» в обновленном составе даст концерт памяти основателя ансамбля Леонида Сонца

24 октября в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева пройдет концерт клезмерского ансамбля «Симха», посвященный памяти основателя коллектива Леонида Сонца. В этом году вечер памятных воспоминаний музыканты решили назвать «Его любимые мелодии и песни. Новые лица».

Дело в том, что состав «Симхи» пополнился новым музыкантом. На сцену вместе с постоянными участниками ансамбля Эдуардом Туманским, Владимиром Штейнманом, Олегом Морозом, Эдуардом Нуруллиным и Аскаром Курбангалеевым поднимется кларнетист Даянч Чарыев. Ансамбль традиционно исполнит песни на идиш, клезмерские мелодии и, конечно, джаз. С легендарным ансамблем выступят также певицы Анна Сахарова, Ольга Заславская, вокальный дуэт G.Q.

Кроме того, ожидается участие дочери Леонида Сонца Евгении и его внука Леонида.

Клезмерский ансамбль «Симха», что в переводе с идиш означает «радость», создан в 1989 году скрипачом Леонидом Сонцем. С 2001 коллективом руководит доцент Казанской консерватории Эдуард Туманский.

Анна Тарлецкая