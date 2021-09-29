Иностранных болельщиков не допустят на Олимпийские игры в Пекине

На мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине иностранные болельщики допущены не будут — билеты распространят только среди жителей Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Желающие приобрести билеты должны будут соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые сформируют позднее.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля. Игры пройдут под следующим девизом: «Вместе ради общего будущего».

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Сборная России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступит под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будут играть фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Маргарита Головатенко