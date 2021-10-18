Верховный суд РТ согласился с освобождением психиатра по делу о взрыве газа

Прокуратуре Татарстана не удалось вернуть завотделением психоневрологического диспансера Зеленодольска под запрет определенных действий. Верховный суд РТ согласился с законностью решения райсуда об отказе в продлении этой меры пресечения, передает журналист «Реального времени»



На заседании апелляционной инстанции адвокат обвиняемой в халатности Павел Мазуренко сообщил, что намерен добиваться прекращения уголовного дела против Евдокимовой. Он уже направил обращение в надзорное ведомство с анализом доказательств по делу, настаивая на том, что в действиях врача отсутствует состав преступления.

Сама Евдокимова участия в заседании не принимала в связи с болезнью

Напомним, претензии к врачу-психиатру появились после взрыва газа в жилом доме Зеленодольска 29 марта 2021 года. Эпицентром стала квартира, где проживал 87-летний Михаил Тимохин, которого за несколько часов до трагедии родные пытались госпитализировать в психиатрический стационар, утверждая, что он угрожает взрывом дома. Евдокимова показаний к госпитализации не выявила.

По данным защиты, последние доказательства по делу полностью опровергают версию суицида Тимохина — его смерть наступила от болезни сердца. Причем при исследовании его внутренних органов медики не обнаружили никаких компонентов бытового газа, что означает — мужчина умер еще до того, как в квартире возникла опасная ситуация.