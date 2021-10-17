В России могут запретить остановки на «островках безопасности»

Минтранс и МВД предложили внести изменения в правила дорожного движения и запретить остановку на «островках безопасности». Авторы инициативы считают, что это улучшит видимость и поможет повысить безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах.

Сейчас на «островках безопасности» приходится размещать не предназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки. Это не только ухудшает облик города, но и снижает безопасность движения, особенно по ночам и зимой, передает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Также ведомства предложили ввести дорожные знаки для обозначения мест зарядки электромобилей и запрещающий движение автобусов, а также дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.



Татьяна Леухина