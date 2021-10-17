Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку

Минтранс и МВД России предложили ввести дорожные знаки для обозначения мест зарядки электромобилей и дорожную разметку диагональных пешеходных переходов. Об этом пишет «РИА Новости».

Также в России может появиться дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено». Этот знак предлагается ввести, «принимая во внимание практику ограничения движения автобусов на территориях городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». При этом это не будет распространяться на движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Минтранс и МВД считают необходимым ввести новый вид дорожной разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода. Кроме того, предлагается разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».

С 1 сентября с российских дорог пропал дорожный знак 8.23 «Фотовидеофиксация». Вместо него появился другой знак — 6.22 — с аналогичным названием.



Татьяна Леухина