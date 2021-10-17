Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства

Сегодня Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником. Президент России отметил вклад представителей отрасли в реализацию масштабных программ.

— Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы... Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнёрства, — сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что за последние годы в стране ввели крупные стратегические объекты, такие как Крымский мост, трассы «Нева» и «Таврида», ЦКАД в Подмосковье. По его словам, теперь на повестке — другие не менее важные проекты, которые позволят соединить территорию страны магистралями. Он заявил о необходимости модернизации существующих транспортных коридоров, повышении качества автодорог и инфраструктуры, наращивании темпов работы, которая имеет большое значение для граждан, бизнеса и развития отечественной экономики и социальной сферы.

Президент пожелал успехов в решении этих задач, а также здоровья и всего самого доброго.