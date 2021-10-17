В Татарстане поздравили глав многодетных и приемных семей

Сегодня в России впервые официально отмечают — День отца — новый праздник, утвержденный в нашей стране всего несколько дней назад. Теперь праздновать его будут ежегодно в третье воскресенье октября.

В преддверии праздника в Общественной палате Татарстана чествовали глав многодетных и приемных семей. Многие пришли с детьми. Во встрече также участвовали представители семейных сообществ: руководитель региональной общественной организации Республики Татарстан «Союз отцов» Адель Загретдинов, руководитель региональной общественной организации приемных семей Республики Татарстан «Мы вместе!» Владимир Пушкарев, заместитель руководителя региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Дмитрий Полханов.

По словам председателя Общественной палаты Зили Валеевой, праздник «День отца» восполнит недостаток внимания к теме отцовства, подчеркнет роль мужчин в воспитании детей, будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей и подчеркнет важный момент семейной политики, где семья — это папа, мама, дети.

К главам семейств по видео обратился глава межрегиональной общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов» Юрий Соленов. Спикер отметил, что Татарстан — основоположник зарождения отцовского движения в России. Минтимер Шаймиев в 2009-м и Рустам Минниханов в 2015-м поддержали инициативы создания общественных объединений отцов в республике и их проекты. А девиз «нет чужих детей, есть окружение моего ребенка», зародившийся в Союзе отцов Нижнекамска, поддержан во всех региональных отделениях страны и стал общероссийским.

Сами родители рассказали о вопросах, которые их беспокоят, запланировали следующую встречу и обсудили будущие планы по наполнению проведения мероприятий празднования «Дня отца».