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СМИ: в Набережных Челнах трое человек отравились в сауне

09:38, 17.10.2021
СМИ: в Набережных Челнах трое человек отравились в сауне

В Набережных Челнах трое человек пострадали в местной сауне. Сообщается, что отдыхающие отравились хлоркой.

Двое мужчин и одна женщина находились в банном комплексе на улице Орловская, вскоре почувствовали себя плохо. Челнинцы пожаловались на кашель, зуд, тошноту, жжение в глазах и носу. Сотрудники заведения вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи поставили предварительный диагноз — острое отравление хлором.

Пострадавшим оказали необходимую помощь и отправили домой. Заведение ждет проверка надзорных служб.

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