СМИ: в Набережных Челнах трое человек отравились в сауне
В Набережных Челнах трое человек пострадали в местной сауне. Сообщается, что отдыхающие отравились хлоркой.
Двое мужчин и одна женщина находились в банном комплексе на улице Орловская, вскоре почувствовали себя плохо. Челнинцы пожаловались на кашель, зуд, тошноту, жжение в глазах и носу. Сотрудники заведения вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи поставили предварительный диагноз — острое отравление хлором.
Пострадавшим оказали необходимую помощь и отправили домой. Заведение ждет проверка надзорных служб.Происшествия Татарстан
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