В Казани на 15 площадках открылись сельхозярмарки

Сегодня в Казани с раннего утра на 15 торговых площадках города открылись сельхозярмарки. Здесь можно купить овощи, сахарный песок, муку, мясо, рыбу, молоко, масло, мед, колбасы, сыр, яйца и другую продукцию от производителей республики.



— 5—6 лет назад картофель в республике возделывался на площади 80—100 тысяч гектаров. Но тогда существовала проблема сбыта. В этом году площади меньше, но мы имеем ресурсы, чтобы в полной мере обеспечить потребность жителей. Также на предстоящих весенних ярмарках проблем с картофелем не будет, — сообщил замглавы Минсельхозпрода РТ Ильдус Габдрахманов, посетивший одну из ярмарок.

По данным министерства, в этом году на ярмарки Казани приходится завозить продукцию в 2 раза больше обычного. Если в первый ярмарочный день объем завоза картофеля составил порядка 140 тонн, то уже во второй — показатель достиг 270 тонн.



— В первый месяц наблюдали огромный спрос со стороны населения, сейчас видим, что ажиотаж спал. Обычно на эту площадку завозили порядка 30 тонн картофеля, сегодня привезли 60. Вся ситуация мониторится, и в зависимости от спроса всегда регулируем завоз, — пояснил первый заместитель министра Наиль Залаков.

Несмотря на повышение цен в начале октября на некоторые виды продукции, цены на ярмарках все равно ниже среднерозничных, уверяют в министерстве. Ярмарки будут работать до 25 декабря.