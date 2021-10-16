В Якутии пациент наркодиспансера напал на соседей по палате — погиб один человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В наркологическом диспансере Якутии пациент напал на своих соседей по палате. Его уже задержали.

В результате нападения один человек погиб. Еще четыре человека получили ранения.

Как сообщает «Интерфакс», поводом для нападения послужила ссора, которая произошла ночью. Другой источник заявил, что, по предварительным данным, причиной стало нестабильное психологическое состояние пациента наркодиспансера.

На место происшествия выехали сотрудники СУ Следственного комитета России по Якутии.

В августе в Казани пациент наркодиспансера напал на охранника. Мужчина , используя ручку металлической ложки, поцарапал область шеи пострадавшего. Его задержали.



Татьяна Демина