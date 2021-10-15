Пермские власти прорабатывают вопрос о введении локдаунов в муниципалитетах

В Пермском крае могут ввести муниципальные локдауны. Сейчас власти Прикамья думают над таким вариантом, говорится на сайте губернатора и правительства.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в регионе превысило 109 тысяч. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев заявил, что «нужны очень жесткие меры».

«Прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса, особенно жителей старшего возраста, при этом наблюдается высокая динамика по заболевшим. Также будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований», — говорится в сообщении.

Сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна в России нет. Она заявила, что ситуация непростая, однако люди, бизнес и предприятия могут быть спокойны.



Ольга Шагиева