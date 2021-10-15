США разрешит въезд вакцинированным туристам

США откроет сухопутные границы и воздушные перевозки для полностью вакцинированных иностранцев. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Границы США откроют для граждан 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы. Сообщается, что ограничения снимут в начале ноября, но точная дата не называется.

Невакцинированным туристам въезд в Соединенные Штаты будет запрещен. Поверять факт вакцинации будут перед посадкой на рейс.



Ольга Шагиева