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США разрешит въезд вакцинированным туристам

16:53, 15.10.2021
США разрешит въезд вакцинированным туристам
Фото: realnoevremya.ru

США откроет сухопутные границы и воздушные перевозки для полностью вакцинированных иностранцев. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Границы США откроют для граждан 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы. Сообщается, что ограничения снимут в начале ноября, но точная дата не называется.

Невакцинированным туристам въезд в Соединенные Штаты будет запрещен. Поверять факт вакцинации будут перед посадкой на рейс.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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