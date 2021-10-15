Собянин: В Москве рост заболеваемости коронавирусом в неделю составляет 20-30%
В Москве рост заболеваемости коронавирусом в неделю составляет 20-30%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста», — сказал Собянин.
Он добавил, что помимо соблюдений санитарных правил, есть еще две профилактики: своевременное массовое тестирование и вакцинация.
В Москве экспресс-тестирование от коронавируса может пройти каждый желающий. В московских МФЦ и ТЦ открылись 20 точек по тестированию.
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