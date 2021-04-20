В Казани прокуратура добивается предоставления инвалиду благоустроенного жилья

Прокуратура Авиастроительного района Казани заступилась за инвалида второй группы. Женщина добивается предоставления жилья, так как признана малоимущей. Ее квартира в августе 2020 года была признана непригодной для проживания.

Семью включили в список имеющих право на внеочередное получение жилья по договору социального найма. Однако местные власти жилье так и не предоставили.

Для защиты прав инвалида прокуратура направила в Вахитовский районный суд города Казани исковое заявление к исполкому о возложении обязанности предоставить благоустроенное жилье. Суд требование удовлетворил. Администрация города обжаловала решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан оставила решение суда первой инстанции без изменения.



Ранее прокуратура Московского района Казани потребовала списать долги за жилищно-коммунальные услуги 58-летней женщины — инвалида второй группы. В УК отказались в добровольном порядке списывать долги за уже оказанные жилищно-коммунальные услуги.



Ольга Плешкова